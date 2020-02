O avião que resgatará vários cidadãos europeus, incluindo 17 portugueses, em Wuhan – epicentro do surto do novo coronavírus na China, tem partida marcada para as 21 horas portuguesas [cinco hora da manhã chinesas], segundo o Jornal de Notícias.

A hora prevista de chegada a Marselha, em França, país que fretou o avião da hi-fly, é às 8h30 de domingo.

O mesmo jornal adianta que os 17 cidadãos nacionais estão calmos e que ainda não foram sujeitos a exames pelas autoridades sanitárias da China dentro do aeroporto.

Recorde-se que o avião esteve retido, esta manhã, na capital do Vietname, impedido de voar para a China devido à suspensão de ligações entre os dois países asiáticos. A luz verde para seguir viagem para Wuhan chegou duas horas e meia depois.

Para além dos cidadãos portugueses, o avião vai repatriar 133 cidadãos de outros 15 Estados-membros da UE: Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia.