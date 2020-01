Espanha confirmou, esta sexta-feira, o primeiro caso do novo coronavírus. De acordo com o jornal El país, trata-se de um homem de nacionalidade alemã.

O paciente está internado num hospital nas lhas Canárias e é uma de cinco pessoas que estavam em observação, depois de terem estado em contacto com uma pessoa infetada na Alemanha.

Esta sexta-feira, as autoridades de Saúde da província de Hubei, cuja capital é Wuhan, epicento do surto viral, anunciaram que o número de vítimas mortais do novo coronavírus aumentou para 258.