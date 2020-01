Boris Johnson destacou, esta sexta-feira, no discurso que marca a saída do Reino Unido da União Europeia, que quer que este seja "o começo de uma nova era de cooperação" com Bruxelas.

"Queremos que este seja o começo de uma nova era de cooperação amistosa entre a UE e um Reino Unido enérgico. Um Reino Unido que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global no nosso alcance e ambições", salientou o primeiro-ministro britânico, num discurso que foi gravado antecipadamente.

"Quando olho para o potencial deste país esperando para ser soltado, sei que podemos transformar esta oportunidade num sucesso impressionante. E quaisquer que sejam os solavancos na estrada à frente, eu sei que teremos sucesso", declarou.

Recorde-se que o Reino Unido sai formalmente da União Europeia esta sexta-feira pelas 23 horas (meia-noite em Bruxelas), colocando fim a 47 anos de pertença ao bloco europeu.

No entanto, agora vem a parte mais difícil: Londres terá de negociar a sua relação com Bruxelas – ou arriscar uma saída não negociada.