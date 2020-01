Os Estados Unidos vão proibir, temporariamente, a entrada no país de qualquer cidadão estrangeiro que tenha estado na China, devido ao novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo Governo norte-americano, esta sexta-feira, e explica que os únicos estrangeiros provenientes da China que podem entrar têm de ter familiares diretos norte-americanos ou residência permanente.

Mas as medidas não ficam por aqui, A partir do dia 2 de fevereiro, os cidadãos norte-americanos que tenham estado na província chinesa de Hubei nos 14 dias anteriores, ficarão em quarentena durante o mesmo período de tempo. Os cidadãos que tenham estados noutras zonas do país terão de ser sujeitos a uma triagem e até 14 dias de monitorização e autoquarentena.

Os voos provenientes da China vão também ser encaminhados para aeroportos específicos.