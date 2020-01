Um homem foi internado, esta sexta-feira, no hospital São João, no Porto, com suspeitas de estar infetado com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Direção Geral da Saúde (DGS).

"Relativamente ao surto de pneumonia por novo Coronavírus (2019-nCoV), com início na China, a Direção-Geral da Saúde informa que está a ser avaliado o segundo caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV), em Portugal", refere um comunicado da DGS.

Segundo a mesma nota, o homem regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo 2019-nCoV.

Recorde-se que a RTP tinha avançado que o paciente se trata de um empresário, de 45 anos, que está em isolamento. O homem será submetido a análises.