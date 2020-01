Esta sexta-feira, pelas 23 horas, o Reino Unido põe fim a 47 anos de pertença ao bloco europeu. No entanto, ainda antes da hora oficial da saída do Reino Unido daUnião Europeia, a bandeira britânica foi retirada dos edifícios do Parlamento e Conselho Europeu, em Bruxelas.

Enquanto os chamados remainers (ou opositores do Brexit) estão de luto – foram marcadas vigílias por todo o país – muitos brexiteers (ou apoiantes da saída da União Europeia) estão em modo de festa.

No entanto, agora vem a parte mais difícil: Londres terá de negociar a sua relação com Bruxelas – ou arriscar uma saída não negociada.