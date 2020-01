Os 17 portugueses que vão ser retirados de Wuhan, cidade que se encontra sob quarentena devido ao aparecimento do novo coronavírus, foram informados de que o seu voo foi adiado para sábado, segundo declarações dos mesmos à agência Lusa.

O voo que partiu do aeroporto de Beja, esta quinta-feira de manhã, encontra-se em Paris, a aguardar autorização do Governo chinês para aterrar em Wuhan e repatriar centenas de cidadãos europeus que estão na cidade.

"Esta é uma operação complexa no quadro da concertação da União Europeia e depois há outra coordenação ainda mais complexa com as autoridades chinesas, estando a cidade em quarentena. Estes cidadãos só podem sair com autorização das autoridades de saúde pública e administrativas da China", sublinhou Augusto Santos Silva, numa entrevista à Antena 1.

"É essa autorização que ainda está em curso. E só com essa autorização é que nós podemos dar a operação como bem-sucedida e podemos respirar de alívio", acrescentou.