Uma mulher de 69 anos morreu, esta sexta-feira de madrugada, na sequência de um incêndio na habitação onde residia, em Chaves.

"A mulher vivia com o marido mas estava acamada. O homem foi retirado pelos bombeiros e sofreu apenas ferimentos ligeiros", adiantou o Comandante dos Bombeiros Flavienses, citado pelo Correio da Manhã.



A Polícia Judiciária de Vila Real está a investigar as causas do incêndio.