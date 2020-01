Proteger o que é nosso

Passeio por estes dias pelas ruas da cidade da Praia, na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Sente-se a passada da morna e o seu “cheiro” inconfundível em cada esquina. Não foi por acaso que este género musical foi declarado Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. As pessoas acarinham-no e sentem-se representadas através dele. O orgulho que os locais demonstram cada vez que dela se fala faz-nos também a nós vibrar com o seu êxito e a sua conquista. É para isto que um Ministério da Cultura deve servir, para não deixar cair no esquecimento e para proteger o que é nosso, e, neste caso, Cabo Verde conseguiu-o muito bem. Nas paredes, retratos de Cesária Évora decalcados e, mesmo nos projetos que viemos negociar, sempre a tentativa de incluir de alguma forma algo que possa projetar e promover a morna.

Num mundo em que a globalização é cada vez maior, em que se fundem culturas e se misturam pessoas, é cada vez mais importante não nos esquecermos das nossas raízes, do nosso património histórico, de onde viemos e dos traços da nossa essência. Porque é na assimilação dos bons exemplos, do que foi bem feito, do legado dos nossos antepassados que se pode construir um futuro muito mais sustentado. Portugal, felizmente, é um país cheio de história, repleto de momentos marcantes, de pessoas fantásticas e de muitas coisas que não deveriam desaparecer nunca. Nem tão-pouco cair no esquecimento.

Agora que somos invadidos por turistas que calcorreiam as nossas ruas e que temos tanta gente interessada no nosso legado, não podemos ser nós a desvalorizá-lo. Não é por acaso que, por exemplo, Madonna se refere ao fado como a melhor música do mundo ou que Harrison Ford disse que seria feliz a comer comida portuguesa para sempre. Temos de ser nós os primeiros a valorizar aquilo que nos deixaram, que é a génese de sermos quem somos e que continuará aqui para passarmos aos que vierem depois de nós. Seja na gastronomia, na música, no nosso vasto património material, nas calçadas ou nas praias, devemos estimar o que é nosso, que nasceu connosco e que nos traz tão boas memórias.

No Brasil existe uma forma de proteger os espaços históricos para que não possam mudar de nome nem de área de negócio. Chama-se “tombado” e significa que não pode ser alterado – no fundo, como se fosse considerado património cultural da cidade e do país. Também nós por cá devemos encontrar um formato que não permita plasmar o que se faz lá fora cá em Portugal à custa das nossas memórias e do que nos torna tão diferentes e especiais. Existe, com certeza, espaço para todos, mas promovam e protejam o que faz parte da nossa história porque é isso que quem vem de fora quer ver e provar. Se formos mais uma Nova Iorque ou mais uma Londres, nunca seremos tão bons como os originais. São as nossas características próprias que fazem do nosso cantinho um sítio tão bom para viver, com tantos pormenores maravilhosos e segredos por desvendar que fazem as delícias dos turistas e nos enchem de orgulho. Sei que, por cá, estamos a viver um tempo de evolução em que queremos muito ser cosmopolitas e modernaços, mas não esqueçam o nosso bairrismo e a nossa sensibilidade. É dever de cada um de nós proteger o que é nosso.