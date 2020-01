Crónica da morte anunciada de Marvila

As zonas do Poço do Bispo e do Beato, que agora usam o título pomposo de Marvila – também Chelas desapareceu do mapa e é difícil encontrar uma tabuleta com tal nome, não vá alguém ficar doente... –, estiveram votadas ao abandono até há meia dúzia de anos, quando algumas empresas criativas decidiram investir nos velhos armazéns. Em pouco tempo, a zona mudou completamente e o charme da decadência juntava-se aos novos restaurantes, ateliês, galerias, teatros e por aí fora. As tascas mais antigas mantinham a tradição e davam – e dão – à área uma atmosfera única e difícil de igualar.

Só que a recuperação de alguns espaços chamou a atenção dos promotores imobiliários e, em pouco mais de um ano, a morte dos projetos reabilitados foi decretada. Agora, aqueles que aceitaram investir nos velhos armazéns têm até ao final do ano para levantarem arraiais e seguirem para outro destino. Alguns vão abandonar o local nas próximas semanas e outros em meados do ano. Grandes empreendimentos são anunciados, onde se incluem condomínios de luxo e hotéis. A Câmara de Lisboa, detentora de alguns imóveis na zona, terá, pois, um papel fundamental para não deixar desaparecer a Fábrica do Braço de Prata, além de outras tascas emblemáticas, e, claro, a população mais envelhecida, que vive em condições precárias nalguns pátios, mas onde é feliz. Mandá-los para os arrabaldes é quase decretar a sua morte.

Percebe-se a tentação dos empreiteiros em prolongarem o Parque das Nações até Marvila, mas é preciso bom senso para não destruir boa parte da história da cidade. Onde se incluem a sede do Clube Oriental de Lisboa e tascas como a do Artur, além de outras profissões em vias de extinção. Daqui a meia dúzia de anos, toda esta zona será igual a tantas outras e nada a distinguirá, se a câmara não cuidar da história da cidade.

P. S. A política anda muito agitada e acho que a maioria não tem noção de que anda a brincar com o fogo. O racismo é sério demais para ser uma arma política. Ninguém vai ganhar com o acicatar dos ânimos...