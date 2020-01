Discussão

Depois de, na legislatura passada, a legalização da eutanásia não ter sido aprovada por uma diferença de cinco votos, o assunto volta a ser discutido no dia 20 de fevereiro.

Chumbo

Há, pelo menos, quatro propostas que vão ser discutidas e votadas no Parlamento. Depois de a legalização da morte assistida não ter sido aprovada, o Bloco de Esquerda deixou o aviso de que o assunto não ficaria por ali.

Partidos

Ao partido de Catarina Martins juntam-se PS, PAN e PEV. As propostas a debate podem ser, no entanto, cinco, já que a Iniciativa Liberal tem a legalização da eutanásia no seu programa.

Assinaturas

Pouco depois das eleições de outubro, quando o Bloco de Esquerda se tornou a terceira força política, a Federação Pela Vida anunciou que pretendia avançar com o referendo “Não à eutanásia” e recolher assinaturas nesse sentido.