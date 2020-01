O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) alertou, esta quinta-feira, para a realização de chamadas telefónicas fraudulentas em nome do organismo.

Em comunicado, o INEM refere que “recebeu, nos últimos dias, denúncias de cidadãos referindo que foram contactados telefonicamente pelo INEM para efeitos de inquérito de satisfação, com recurso a um número de telefone anónimo. O INEM informa que estas chamadas telefónicas são falsas e constituem fraude porque não são realizadas pelo Instituto”.

Segundo a mesma nota, as chamadas têm uma duração aproximada de 15 a 20 minutos e, no decorrer das mesmas, são colocadas várias perguntas do foro pessoal e privado.

O instituto refere ainda que realiza com regularidade inquéritos de satisfação aos utentes que recorrem aos seus serviços, mas que estes questionários telefónicos têm uma duração aproximada de dois minutos e as chamadas não são anónimas.

O organismo do Ministério de Saúde pede que às pessoas que tenham conhecimento de alguma situação de fraude telefónica realizada em nome do INEM, que a denunciem ás autoridades.

“Os inquéritos de satisfação realizados pelo INEM são sempre efetuados na sequência de um pedido de socorro feito através do Número Europeu de Emergência – 112, sendo solicitada apenas a seguinte informação: Género / Idade / Distrito / Profissão / Habilitações Literárias do inquirido, não sendo solicitados quaisquer outros dados pessoais; Identificação das categorias profissionais dos operacionais do INEM envolvidos; Grau de satisfação sobre o atendimento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Grau de satisfação sobre a adequação dos meios de emergência acionados; Grau de satisfação sobre a atuação dos operacionais/tripulações envolvidos; Grau de satisfação sobre as condições de transporte e seleção do hospital de destino;Grau de satisfação global sobre o serviço prestado; Possibilidade de recomendar e/ou recorrer novamente aos serviços do INEM”, explica o INEM.