A mulher proveniente de Macau e que viajava no navio Costa Smeralda, não está infetada com o novo coronavírus, de acordo com os resultados de um teste preliminar realizado pelas autoridades de saúde italianas, avançou a agência Ansa.

Cerca de seis mil pessoas foram proibidas de abandonar o navio, que se encontra atracado no porto de Civitavecchia, no norte de Itália, devido a suspeitas que a mulher de 54 anos, que apresentava tosse leve e febre, pudesse estar infetada. 1143 passageiros já abandonaram o barco, mesmo contra a vontade do presidente da câmara local, visto a possibilidade de o vírus estar presente não ter sido completamente excluída.

A mulher e o marido foram colocados de quarentena, no hospital do cruzeiro, quando esta começou a apresentar sintomas compatíveis aos do coronavírus.

O vírus já chegou a 22 diferentes territórios, tendo provocado a morte de 170 pessoas e deixado milhares de infetados.