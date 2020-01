Foi confirmado pelas autoridades, esta quinta-feira, o primeiro caso de coronavírus no Tibete. Para além do teste positivo acrescentar mais um país à lista dos 22 territórios onde a presença da epidemia já foi confirmada, dá também indicação de que toda a China continental está infetada com o novo coronavírus.

Para além de ter sido confirmado no último território continental chinês, também a Índia anunciou o primeiro registo de um paciente infetado com 2019-nCoV. Segundo o ministério da Saúde indiano, o caso foi confirmado no estado de Queral e trata-se de um estudante da Universidade de Wuhan. Segundo o Times of India, há dez pessoas em isolamento e 18 amostras foram enviadas para laboratório.

Na Euopa, são já dez os casos confirmados. Esta quarta-feira, foram confirmados o primeiro caso na Finlândia - uma jovem chinesa de 32 anos que saiu de Whuan, o epcientro do surto, há seis dias - e o quinto caso em França - o primeiro país europeu onde a presença do vírus foi anuciado.

Recorde-se que, esta quinta-feira, um avião da companhia aérea Hi Fly vai partir do aeroporto de Beja para Wuhan. quinze dos 20 portugueses que estão na cidade chinesa, na pronvíncia de Hubei, quiseram regressar a Portugal, estando prevista a sua chegada para sexta-feira.

Há, pelo menos, 7849 pacientes infetados com 2019-nCoV por todo o mundo. Segundo as autoridades chinesas, a epidemia já causou a morte a, pelo menos, 170 pessoas.