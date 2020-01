Se a notícia precisava de uma confirmação oficial para poder ser dada à estampa, ela surgiu às 16h00 de ontem. O Sporting enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários um comunicado anunciando o negócio com o Manchester United por Bruno Fernandes. Nele pode ler-se: “Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de € 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de euros), acrescido de um valor máximo variável de até € 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), que corresponde à soma de: (i) montante variável de até € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objetivos relacionados com a participação do jogador em jogos; (ii) montante variável de até € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objetivos relacionados com a participação da equipa de futebol do Manchester United na Liga dos Campeões; (iii) montante variável de até € 15.000.000,00 (quinze milhões de euros), em função de objetivos relacionados com prémios individuais do Jogador. Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil euros) e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Manchester United, em partes iguais”.

Ficámos por esta nota a saber que, para já, entrarão nos cofres de Alvalade 55 milhões de euros (resta calcular qual o montante exato que sairá logo em seguida para fazer face às dívidas a fornecedores e a pagamentos à banca, além da percentagem a transferir para os agentes, que deverá rondar os 10%) e que a mais-valia de 4,6 milhões de euros a pagar à Sampdória – clube ao qual o Sporting comprou o jogador por 8,5 milhões de euros – será paga a meias com os novos patrões de Bruno.

Objetivos

Vendo o negócio pelo prisma absolutamente otimista, a direção de Frederico Varandas pode ter vendido o anel mais doirado que tinha nos dedos por 80 milhões de euros. Mas convenhamos que se os cinco milhões de euros reportados na alínea (i) – participação do jogador em encontros pelo United – parecem facilmente alcançáveis, tendo em conta que Bruno revela condições para se impor numa equipa que demonstra muito défice de talento, os eventuais 25 milhões de euros encaixados nas alíneas (ii) e (iii) são mais complicados de atingir. Primeiro, é necessário que a equipa de Old Trafford entre na Liga dos Campeões – está a seis pontos do quarto lugar, onde mora o Chelsea. Depois, é preciso que nas próximas épocas Bruno Fernandes a ajude a atingir títulos e ganhe, ele próprio, troféus individuais, com tudo o que de contingente tal tarefa exige.

Para já, o dia de ontem foi, naturalmente, feliz para Bruno Fernandes, que apanhou um avião para Manchester e para o seu sonho de Premier League. O United, por sua vez, anunciou: “Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes”. Demorou mas foi...