Um estudo da Universidade de Cambridge, Reino Unido, analisou as perceções sobre a democracia de 4 milhões de pessoas pelo mundo fora e concluiu que a insatisfação com esta atingiu níveis recorde.

“Por todo o mundo, a democracia está doente”, afirmou o autor do relatório Roberto Foa

O estudo cobriu 154 países. Em 3500 inquéritos, a questões baseiam-se na satisfação ou insatisfação com a democracia nos países dos entrevistados.

No Reino Unido, a insatisfação com a democracia registava uma percentagem de 45% em 1995. Em 2005, registou-se 33%. Em 2019, antes das eleições gerais do país, 61% encontrava-se insatisfeita com a democracia.

Em 1995, os cidadãos norte-americanos tinham níveis de satisfação altos com a democracia: 75%. Um número bem maior em comparação com 2005, quando se registou uma proporção de 50% satisfeitos com esta.