É oficial: Bruno Fernandes vai abandonar o Sporting para se juntar ao Manchester United, confirmou, esta quarta-feira, o clube leonino através de um comunicado enviado à CMVM.

O jogador vai render 55 milhões de euros fixos aos leões, podendo ainda render mais 25 milhões de euros por possíveis objetivos cumpridos estipulados entre os clubes.

Por outro lado, o campeão e médio dos ‘verdes e brancos’ também irá lucrar com a troca. Segundo a imprensa inglesa, Bruno Fernandes irá ganhar 150 mil libras por semana, o que equivale a cerca de 177 mil euros por semana, um valor superior ao que recebia no Sporting mensalmente.

Ao todo, Bruno Fernandes irá ganhar 708 mil euros por mês e perto de 8,5 milhões de euros brutos por ano. Em novembro, o Sporting tinha renovado com Bruno Fernandes e tinha decidido que o jogador iria receber cerca de quatro milhões de euros brutos por temporada.

O Sporting partilhou um vídeo de alguns dos melhores momentos do jogador. "Obrigada Capitão. Para sempre Leão", escreveu o clube.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".



Obrigado Capitão. Para sempre Leão 🦁 pic.twitter.com/L7JqXs6RbT