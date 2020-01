Os portugueses retidos na cidade chinesa de Wuhan foram informados esta quarta-feira pela Embaixada de Portugal em Pequim de que continuam as diligências para o repatriamento dos que desejarem regressar ao país, mas ao final do dia ainda não havia certezas sobre a data da viagem. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros não confirmou até ao momento quando terá lugar o repatriamento. Questionado pelo i, o gabinete de Augusto Santos Silva disse não haver informação a avançar.

Ontem a Comissão Europeia anunciou que ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, requerido por França, seriam para já garantidos dois aviões para repatriamento de cidadãos europeus. O primeiro saía esta quarta-feira de França para Wuhan e garantiria o transporte de 250 franceses. Um segundo voo previsto para esta semana teria espaço para outros 100 europeus. O jornal francês “Le Figaro” avança esta tarde que apesar das garantias dadas por Bruxelas e pelo Governo francês, e da saída do voo de Wuhan já ter sido apontada para quinta-feira de manhã, não existe uma confirmação oficial da data e hora do voo e tem havido obstáculos diplomáticos na preparação da operação.

O Figaro adianta que esta segunda-feira, numa reunião em Pequim entre os embaixadores dos países europeus que tencionam repatriar cidadãos (além de França e Portugal, também Espanha, Alemanha e Itália) e diplomatas chineses, ficou patente a relutância, mas por fim Pequim acedeu à retirada de cidadãos de Wuhan. O diário, que cita um embaixador europeu na China e uma fonte diplomática, não identificados, adianta no entanto que, na prática, têm sido colocados alguns obstáculos burocráticos uma vez que os repatriamentos são vistos como estando a pôr em causa a capacidade do país para fazer face ao surto.

Segundo o i apurou, os portugueses já forneceram às autoridades documentação solicitada para que possam a embarcar, estando a aguardar mais informações a cada momento. A Comissão Europeia adiantou que nesta fase só serão repatriados europeus saudáveis ou assintomáticos, uma avaliação terá de ser feita antes do embarque. A expectativa ao final do dia desta quarta-feira (são mais outro horas em Wuhan) era que pudessem regressar a Portugal no segundo voo europeu inicialmente apontado para sexta-feira.

Estão agora confirmados 5970 casos do novo coronavírus na China continental e 132 mortes. Wuhan, que completa amanhã uma semana de quarentena, continua a ser o epicentro da epidemia. O governador da província de Hubei alertou esta quarta-feira que o surto na cidade vizinha de Huanggang, com 7,5 milhões de habitantes, está também a tornar-se preocupante, com 324 casos confirmados e cinco mortes, noticiou o “Channel News Asia”.

Os EUA retiraram nas últimas horas 201 norte-americanos de Wuhan, também de avião. Todos os passageiros estão sem sintomas mas serão colocados em quarentena à chegada à Califórnia, noticia a CNN. A decisão de colocar sob quarentena pessoas saudáveis é atípica mas é justificada com as incertezas que ainda existem em torno do novo vírus, nomeadamente modo de transmissão e a facilidade de contágio.

Em Portugal a Constituição não permite a quarentena obrigatória e o internamento compulsivo só está previsto em situações de doença mental. A diretora-geral de Saúde Graça Freitas explicou ao i que apenas em estado de emergência poderia ser imposta a quarentena obrigatória, o que considera que não se justifica nesta fase. Os portugueses repatriados serão avaliados à chegada a Portugal para determinar o risco de terem estado expostos ao vírus e poderão ser recomendadas medidas de isolamento em que ficarão sob monitorização em casa, como aconteceu na pandemia de gripe A em 2009 ou mais recentemente na epidemia de ébola em 2014.

O antigo diretor-geral da Saúde, Francisco George, defendeu esta quarta-feira num artigo de opinião publicado no "Público" que é inadiável a alteração do artigo 27º da Constituição no sentido de passar a ser permitido o internamento obrigatório por motivos de saúde pública, uma opinião que já tinha manifestado no passado. Questionada esta terça-feira pelo i sobre a necessidade de alterar a legislação, Graça Freitas considerou que até ao momento não se verificou essa necessidade e que os portugueses têm respondido civicamente quando é pedido o isolamento social.