A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, exonerou a sua assessora jurídica no Parlamento, segundo um despacho publicado esta quarta-feira no Diário da Assembleia da República.

“Por despacho de 30 de dezembro de 2019, da Deputada Única Representante do Partido Livre, Joacine Katar Moreira, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, é exonerada do gabinete de apoio”, lê-se no texto.

O despacho refere ainda que a exoneração está sob efeito desde o dia 30 de dezembro de 2019.

Fonte do gabinete do Livre afirmou à agência Lusa que a saída de Rute Serôdio do gabinete de Joacine Moreira no Parlamento se deve a “motivos pessoais”.

Recorde-se que o Livre decide esta quinta-feira a retirada ou não da confiança política na sua deputada única, numa reunião da Assembleia do partido, marcada com caráter “extraordinário e urgente, mas que já foi alvo de adiamento, pois inicialmente estava agendada para a segunda-feira passada.