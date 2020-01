As viagens turísticas dos residentes em Portugal mantiveram uma tendência de crescimento no terceiro trimestre de 2019. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), os residentes no país realizaram 8,7 milhões de viagens, entre os meses de julho e Setembro do ano passado, o que correspondeu a um crescimento homólogo de 11,0% (+18,0% em comparação com o segundo semestre de 2019).

As viagens em território nacional concentraram 87,7% das deslocações (7,6 milhões), revelando um aumento de 8,2%. As viagens com destino ao estrangeiro totalizaram 12,3% do total (1,1 milhões), crescendo 36,5%.

“Lazer, recreio ou férias” assumiu-se como o principal motivo para viajar, quer nas deslocações nacionais, quer nas deslocações ao estrangeiro, concentrando, respetivamente, 64,5% (+4,8%) e 78,7% (+5,3%) das viagens. O INE indica ainda que “visita a familiares ou amigos” foi o segundo principal motivo nas deslocações nacionais e o único indicador que desceu (28,9%, -4,7%)

No terceiro trimestre de 2019, o número médio de dormidas nas viagens de cada turista residente foi de 7,80 noites, correspondendo a um decréscimo homólogo de 0,1% (7,81 no terceiro trimestre de 2018), mas a um crescimento em cadeia (4,11 no segundo trimestre de 2019).