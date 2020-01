A polícia marítima intercetou, na madrugada desta quarta-feira, uma embarcação com imigrantes ilegais, no Algarve. Segundo o comandante da Polícia Marítima de Olhão, André Morais, citado pela agência Lusa, a embarcação com 11 pessoas foi detetada por volta das 4h30, entre as ilhas da Armona e Culatra.

Segundo o comandante, os passageiros eram 11 homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, “provavelmente vindos do Norte de África”. "Foram levados para o comando da Polícia Marítima de Olhão para tentativa de identificação e serão entregues ao Serviço de estrangeiros e Fronteiras", explicou.

André Morais adiantou ainda, à mesma agência, que três dos 11 homens foram transportados para o Hospital de Faro, “para despistar eventuais problemas de saúde", devido às dores abdominais de que se queixavam. Um dos homens tinha ainda um traumatismo numa perna, que, segundo a mesma fonte, pode ter resultado de alguma queda durante a viagem.