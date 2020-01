Apesar de não haver qualquer recomendação para o uso de máscaras de proteção, alguns portugueses parecem querer jogar pelo seguro e a procura aumentou nos últimos dias. A Associação Nacional das Farmácias confirmou a subida nas vendas.

“Já nos estamos a precaver para aumentar a produção e para conseguir colmatar este aumento da procura que está a ocorrer”, adiantou à TSF Patrícia Correia, da empresa 3M. Nos EUA, onde esta terça estavam confirmados cinco doentes, todos recém-chegados da China, a preocupação é idêntica, mas os peritos têm levantado dúvidas: o alarmismo pode fazer com que faltem máscaras a doentes que precisam mesmo delas e a eficácia é relativa: depende de como são usadas e se deixam passar as nanopartículas do coronavírus.

“Lavar as mãos e evitar o contacto com pessoas doentes é muito mais importante do que usar uma máscara”, disse ao The New York Times Julie Vaishampayan, da Sociedade de Doenças Infeciosas dos EUA.