Uma mulher, de 46 anos, foi detida pela GNR, no passado dia 24 de janeiro, por utilização de notas falsas em pagamentos num estabelecimento comercial, no concelho de Castro Daire.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta terça-feira, “na sequência de três pagamentos de raspadinhas com notas suspeitas, duas vezes no dia 23 e uma no dia 24 de janeiro, a proprietária de um estabelecimento comercial alertou a GNR, que rapidamente se deslocou ao local, onde confirmou que a suspeita tinha na sua posse várias notas de 20 euros falsas”.

A mulher foi detida e a GN apreendeu quatro notas de 20 euros falsas.

A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Castro Daire, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.