O grupo Altice voltou a alargar a sua família de embaixadores, ao receber em sua ‘casa’ três jovens mulheres, símbolos de talento e de sucesso: as cantoras Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco e a futebolista Jéssica Silva passam agora a integrar uma equipa de nomes sonante, como os de Cristiano Ronaldo, Miguel Oliveira, Frederico Morais, João Sousa ou Tony Carreira, entre outros.

Alexandre Fonseca, presidente da Altice, deu as boas-vindas às novas embaixadoras, numa cerimónia que lotou o showroom da empresa e somou (muitas) surpresas e emoção. ”É um entusiasmo recebermos estas três jovens mulheres na equipa de embaixadores das nossas marcas. Todas elas, e cada uma na sua área, são verdadeiras referências nacionais, exemplos de pura inspiração para os portugueses com o seu talento e o seu trabalho”, afirmou Alexandre Fonseca.

O gestor não escondeu a “satisfação” pelo lote de personalidades que, agora, se veem associadas ao grupo Altice e em particular à marca Meo. “Uma equipa de sonho, que pisa diariamente palcos nacionais e internacionais, sejam palcos de festivais, arenas de espetáculos, campos de futebol ou courts de ténis, representando aquilo que de melhor temos em Portugal nas áreas do desporto, da música e da cultura”, disse.

Alexandre Fonseca teve a oportunidade de garantir às novas embaixadoras um projeto “com dois sentidos”, em que os parceiros elevam o nome da empresa, mas em que também a empresa cuida e promove os seus parceiros.

O presidente da operadora reforçou a aposta numa estratégia baseada “nos valores”, como “veículo fundamental para levar as marcas do grupo Altice até aos quatro cantos de Portugal e do mundo”. “Queremos continuar a ser um motor da sociedade portuguesa, apostando na proximidade, na inovação e nas causas sociais”, concluiu. E há muitos combates em carteira: contra a violência doméstica, os plásticos nas praias e os acidentes rodoviários.

Para a vida toda Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco sentem-se, muito provavelmente, mais à-vontade em cima dos palcos. Tal como Jéssica Silva (jogadora das francesas do Lyon), se sentirá nos relvados. As três jovens, mulheres, portuguesas e mediáticas, não esconderam o nervosismo na hora de ‘assinar’ contrato, passando agora a fazer parte de uma família alargada e heterogénea. Carolina e Bárbara interpretaram alguns dos principais temas dos seus repertórios, terminando o evento colocando todos os presentes a cantar o grande sucesso ‘Para a vida toda’, numa atuação ao vivo e em dueto.

Antes, Carolina Deslandes confessou ser “um orgulho” fazer parte desta ‘família’. “Já tínhamos criado uma relação muito especial, pois o grupo Altice foi o primeiro parceiro que me perguntou, antes de tudo, a que causas me gostaria de associar”, sublinhou. A artista não escondeu a satisfação pelas parceiras escolhidas e com quem partilhou este momento: “estou muito contente por ter ao lado duas jovens mulheres tão especiais, que são autênticas forças da natureza”

Bárbara Tinoco, que conquistou fama recente e meteórica, através de uma exibição na TV, afirmou “estar muito contente por fazer parte desta equipa”. “Agradeço por terem pensado em mim e espero que possamos construir coisas bonitas daqui para a frente”, disse a criadora de ‘Antes dela dizer que sim’

Já Jéssica Silva declarou estar a viver um momento “muito especial”. “Sinto-me muito orgulhosa com esta aliança, e que estou a dar a cara por todos os que têm contribuído para o desenvolvimento do futebol feminino. Estou muito entusiasma para começarmos a trabalhar”, concluiu, numa cerimónia que contou ainda com a presença do motociclista e embaixador da Altice Miguel Oliveira.