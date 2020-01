O Bankia obteve lucros de 541 milhões de euros em 2019, menos 23% face a 2018. Apesar da queda do lucro, o resultado do negócio puramente bancário cresceu 3,5% em 2019, para 1287 milhões de euros, depois de estabilizar as receitas e reduzir os gastos mais do que o previsto.

Para o presidente da instituição financeira, 2019 “foi o melhor ano em termos comerciais desde a criação do Bankia”.

O banco continua com a devolução de ajudas públicas, que vão ascender a 3.300 milhões de euros devolvidos aos contribuintes uma vez pago o dividendo, um total de 355 milhões de euros dos quais o Estado ficará com 220 milhões de euros graças à participação de 61,8%.

O Bankia também sublinha que as vendas por canais digitais já ultrapassam 36% do total, mais 20 pontos percentuais que há dois anos (15,9%) e acima do objetivo do Plano Estratégico para 2020 (35%).

O número de clientes digitais continuou a aumentar e representa já 53,3% do total, depois de ter crescido quase 13 pontos percentuais nos dois últimos anos.

Os depósitos caíram 1,2% para 124.785 milhões de euros em 2019, enquanto os recursos totais dos clientes dentro e fora do balaço cresceram 1,4% e atingiram 174.267 milhões de euros, ajudando a elevar 1,6% os ativos totais para 208.468 milhões de euros.