Esta segunda-feira à noite foi confirmado um caso de um homem infetado com o novo coronavírus na Alemanha. Este é também a primeira situação de transmissão direta entre humanos na Europa.

O paciente alemão diagnosticado com o novo vírus recebeu, na semana passada, no seu local de trabalho, na região de Starnberg, uma colega chinesa, que estava a fazer uma formação de alguns dias.

Depois de ter regressado à China, no dia 23 de janeiro, a mulher começou a apresentar sintomas da doença e foi diagnosticada com o novo coronavírus, anunciou o diretor do Serviço de Saúde da Baviera, Andreas Zapf, citado pelo jornal DW. A mulher terá recebido uma visita dos pais que tinham estado na cidade de Wuhan antes de viajar para a Europa.

Dias mais tarde, um dos funcionários da empresa começou a apresentar os mesmos sintomas e acabou por ser também diagnosticado com o coronavírus. As autoridades de saúde divulgaram um comunicado onde afirmam que o homem está em isolamento e se encontra em "muito bom estado", livre de febre e afirmam que este não enfrenta perigo de vida. Além disso sublinham que o risco de infeção para os cidadãos que vivem na Baviera é considerado "baixo".

As autoridades de saúde alemãs estão a avaliar 40 pessoas que estiveram em contacto tanto com a funcionária chinesa como com o funcionário alemão, dentro e fora da empresa.

O novo coranavírus já causou a morte a 106 pessoas e os números oficiais confirmam que 4604 pessoas estão infetadas com o 2019-nCov.

Para além da Alemanha foram registados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Camboja, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.