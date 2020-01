“Crisis of conscience – whistleblowing in an age of fraud”: Outras toxicidades

Já depois de ter lido o livro de que aqui já vos falei, “Deals de Justice”, acedi a um outro igualmente interessante que, entre mais assuntos, aborda também os novos caminhos do sistema punitivo dos EUA.

Escrito por Tom Mueller, chama-se esta obra “Crisis of Conscience – Whistleblowing in an Age of Fraud”.

Por várias razões, a sua atualidade não podia ser maior.

Embora aqui se esclareça devidamente o que muita gente, entre nós, parece ignorar, ou querer ignorar – que o regime jurídico de proteção ao whistle-blowers diz respeito apenas aos que, trabalhando para uma organização pública, ou privada, tomam conhecimento legal de práticas ilícitas para as quais são solicitados a colaborar, mas que preferem, legitimamente, denunciar - este livro vai, todavia, mais longe.

Nele se relata, com efeito, o aparecimento de tal instituto na legislação fundacional dos EUA, algumas das suas evoluções legais e, sobretudo, muitas das suas limitações e, inclusive, dos problemas que comporta, designadamente quando permite a participação dos whistle-blowers nos fundos recuperados pelas autoridades.

O que, como o primeiro livro que referi, esta obra tem de interessante é, ainda, a descrição de como as autoridades judiciais norte-americanas beneficiam, nalguns casos se opõem e, em geral, quase sempre negoceiam, depois, com os denunciados, alguns acordos de justiça, que retiram muito do efeito útil e moralizador destes processos.

Como ali se descreve, muitos desses acordos reduzem fortemente o alcance das sanções e verbas a integrar, designadamente quando se trata de punir, ou obter compensações de grandes companhias industriais e empresas de serviços que, ou prejudicaram grandemente os interesses e a saúde de muitos cidadãos, ou, ainda, atentaram, também, contra os interesses financeiros do Estado.

Por outro lado, o livro evidencia, muito vivamente, como as práticas cleptocráticas de regime, que hoje muitos gostam de apontar aos políticos de outras partes do mundo, existem, também, bem enraizadas em países muito mais antigos e com fama de respeitarem a rule of law e os interesses dos cidadãos, ou melhor - para ser genuinamente democrata - dos contribuintes.

Ler as diversas estórias ali relatadas e perceber como os representantes da administração, dos órgãos legislativos, do próprio sistema judicial e dos interesses denunciados pelos whistle-blowers, negoceiam; e eles negoceiam não só os acordos de justiça que atenuam as sanções infligidas aos prevaricadores, mas, antes disso, a própria participação de muitos responsáveis nos lucros das práticas ilegais, evidencia bem como, em certos países, nem tudo o que parece é, e porque, aí, mais vale um bom e discreto acordo, do que um processo público na Justiça.

Ler uma tal obra e meditar no que por cá se vai passando, escrevendo e dizendo nos mais variados fóruns e medias, dá para perceber quão ideológicas são muitas das intervenções que, aparentemente, aqui nos são oferecidas como isentas e desvinculadas de qualquer preconceito.

Mas, mais do que tudo isso, o que a leitura de tal livro nos suscita é a compreensão da toxicidade real do sistema político e económico, hoje, sem sombra de dúvidas, dominante e, pior, sem qualquer controlo verdadeiramente exequível.