Um jovem de 15 anos morreu, esta terça-feira de manhã, ao ser atropelado por um comboio, quando tentava atravessar a linha ferroviária fora da zona de passagem pedonal, junto à estação de Belém em Lisboa, segundo fontes da PSP e do INEM, citada pela agência Lusa.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou que a vítima faria parte de um grupo de jovens que estava a atravessar a linha num local desadequado.

No local estiveram uma ambulância, um motociclo e uma equipa de psicólogos do INEM, uma viatura médica do Hospital de São Francisco Xavier e o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa com sete viaturas e 24 elementos.

De acordo com as autoridades, não há registo de outros feridos.

Na sequência do incidente fatal a circulação de comboios na Linha de Cascais esteve interrompida entre as 8h30 e as 9h50.