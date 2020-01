A líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou esta terça-feira que o Governo vai fechar "temporariamente" algumas das fronteiras com a China continental, na sequência do escalar do novo coronavírus, que já matou 106 pessoas e infetou 4604.

Pelo menos quatro fronteiras vão ser encerradas à meia-noite de quinta-feira, dia 30, até "ordens em contrário", segundo a CNN, que adiantou ainda que as autorizações para viajar para o continente também foram suspensas.

Quanto às fronteiras marítimas, há dois terminais a encerrar: o do Tuen Mun Ferry e do China Ferry, apenas os ferries para Macau têm autorização para navegar. Os serviços de autocarros entre as fronteiras de Hong Kong-Zhuhai-Macau também serão fechados. Em relação aos voos, espera-se que uma redução na ordem dos 50%.