Fontes do Aeroporto de Barajas, Madrid, confirmaram ao El País que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez escala na segunda-feira no referido aeroporto quando se deslocava para Doha, capital do Catar.

A questão está a gerar polémica em Espanha. Dado que a Venezuela é alvo de sanções por parte da UE, os governantes venezuelanos estão interditos de pisar território europeu. As fontes do El País assinalaram que Rodríguez se moveu sempre pela “zona internacional de trânsito”, não pisando território espanhol.

Fontes da polícia do aeroporto da capital espanhola revelaram que o ministro dos Transportes de Espanha, José Luis Ábalos, teve um encontro de “25 minutos” com Rodríguez no avião privado da número dois venezuelana, noticiou o Vozpópuli.

Com esta revelação, os partidos de oposição exigiram explicações ao Governo de coligação entre o PSOE e o Unidas Podemos.

O Executivo espanhol não está a revelar muitos detalhes sobre o caso. Contudo, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, disse que Ábalos “fez o que pôde para evitar uma crise diplomática”.