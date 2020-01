A gripe fez baixar as reservas de sangue em todo o país, sendo a zona da grande Lisboa aquela onde o caso é mais preocupante, visto ser aquela onde o número de hospitais e consumo é também maior.

As reservas de cinco dos oito tipos de grupos de sangue existentes estão no limite mínimo de quatro dias, segundo o Instituto do Sangue e da Transplantação, que está agora a apelar às pessoas para doarem sangue.