O lar de idosos, no concelho de Abrantes, onde ocorreu um incêndio que fez 18 feridos, esta segunda-feira, não está licenciado, anunciou o Instituto da Segurança Social.

Entre os 19 utentes que residiam no lar ilegal, três deles foram “encaminhados para vagas em equipamentos sociais com acordo de cooperação, nove foram acolhidas pelas respetivas famílias e sete encontram-se hospitalizados”, explica a Segurança Social, citada pela agência Lusa.

Dos sete idosos hospitalizados, seis encontram-se em estado grave, "sendo três deles por queimaduras e outros três por inalação de monóxido de carbono”, afirmou a diretora do serviço de urgência do Hospital de Abrantes, unidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).