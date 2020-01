Isabel dos Santos anunciou, esta segunda-feira, que vai processar o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, depois de terem sido revelados 751 mil ficheiros que alegadamente provam que a empresária angolana esteve envolvida em esquemas de corrupção.

No comunicado, citado agência Reuters, Isabel dos Santos diz que irá tomar “os passos necessários” e irá utilizar a sociedade de advogados internacional Schillings Partners para processar a instituição.

Recorde-se que Isabel dos Santos diz existir "uma caça às bruxas" à sua família e nega não ter sido transparente acerca dos seus negócios. "A minha “fortuna” nasceu com o meu caracter, minha inteligência, educação, capacidade de trabalho, perseverança.Hoje com tristeza continuo a ver o “racismo” e “preconceito”da SIC-Expresso,fazendo recordar a era das “colônias” em que nenhum Áfricano pode valer o mesmo que um “Europeu", escreveu num dos tweets, depois do Consórcio ter revelado os documentos.