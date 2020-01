Alicia Keys prestou, durante a cerimónia dos Grammy, juntamente com o grupo Boyz II Men, uma homenagem ao ex-jogador de basquetebol Kobe Bryant, que morreu, horas antes, na queda de um helicóptero. “Aqui estamos, juntos, na maior noite da música, a comemorar os artistas que a fazem melhor”, começou por dizer a anfitriã, este domingo.

“Mas para ser honesta com vocês, todos nós estamos a sentir uma tristeza louca porque, hoje, Los Angeles, América e todo o mundo perderam um herói”, disse a cantora, enquanto aparecia, de fundo, uma imagem do ex-jogador dos Lakers. “Nós estamos, literalmente, destroçados, na casa que Kobe Bryant construiu”, disse, Alicia Keys, antes de ser aplaudida no Staples Center, onde os Lakers treinam.

“Agora, Kobe, a sua filha Gianna e todos os que perderam as suas vidas no acidente estão nos nossos corações, orações e neste edifício”, continuou. “Nem num milhão de anos nós imaginámos que tínhamos que começar assim a cerimónia. Nunca, nunca, nunca, nunca”.

Garantindo que a organização queria fazer “alguma coisa que pudesse descrever um bocadinho” o que se sentia no momento, no Staples Center, Alicia Keys cantou, It’s So Hard To say Goodbye to Yesterday, uma das músicas do grupo Boyz II Men.

"We're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." At the Staples Center, @aliciakeys opens the #GRAMMYs with a touching tribute. pic.twitter.com/wPY8VkReOb — CBS (@CBS) January 27, 2020