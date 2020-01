Francisco Rodrigues dos Santos garante que o CDS está unido e que os adversários “estão lá fora”.

No discurso de encerramento do congresso, Rodrigues dos Santos, que integrou na direção alguns adversários internos como Filipe Lobo d’ Ávila, defendeu que “cabem todos” no partido, porque “todos fazem falta”.

O novo presidente dos centristas garantiu que fará uma oposição construtiva ao Governo Socialista. “Não será uma trovoada de críticas nem de protesto”.

Francisco Rodrigues dos Santos prometeu que o partido vai voltar ao terreno com “uma identidade clara” e com o objetivo de “liderar a Direita”.

O até agora líder da Juventude Popular não esqueceu os fracos resultados eleitorais do partido nas eleições europeias e legislativas e garantiu que o CDS irá recuperar.

"Um partido como o nosso é feito de gente que nunca desiste. Sabemos que o CDS se mostrou maior do que qualquer resultado eleitoral. O fracasso não é eterno e o sucesso não é definitivo. O que conta é coragem para defendermos os nossos valores", disse o novo líder dos centristas.

A reforma do sistema eleitoral, o SNS, a segurança social e a capacidade operacional das políticas foram algumas das prioridades apresentadas pela nova liderança.

Rodrigues dos Santos prometeu ainda que irá bater-se para que o CDS seja “ um partido atual e sexy”.