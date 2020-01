A menos de uma semana do fecho do mercado, o Sporting recusou nova proposta por Bruno Fernandes. Segundo o desportivo Record, dirigentes do Sporting e do Manchester United estiveram reunidos este sábado com o Sporting a recusar uma proposta de 55 milhões a pronto por Bruno Fernandes.

Assim, o Sporting mantém-se inflexível relativamente aos 70 milhões de euros exigidos pelo passe do médio português.