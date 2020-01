Através da newsletter do clube, enviada este domingo, o FC Porto fez saber que Pinto da Costa mantém a confiança em Sérgio Conceição depois da derrota na final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga-.

A nota refere que Pinto da Costa "esteve ontem [sábado] reunido com a equipa, no balneário, e deixou uma mensagem clara: tem total confiança nos jogadores e no treinador e acredita que terça-feira será dada uma demonstração de força no jogo frente ao Gil Vicente".