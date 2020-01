A moção 'Voltar a acreditar' de Francisco Rodrigues dos Santos foi a mais votada no 28º congresso do CDS, conseguindo um total de 671 votos (46,4%).

A moção de João Almeida ficou em segundo lugar com 562 votos e a de Filipe Lobo d`Ávila, com 209 votos. A quarta moção, de José Ângelo da Costa Pinto, obteve apenas três votos. Registaram-se três votos brancos e nulos e no total, votaram 1.449 delegados.

A eleição vai ser formalizada domingo de manhã, quando forem a votos as listas da futura direção nacional. Entre as 09h30 e as 12h30 decorrerá a eleição para os órgãos de direção, seguindo-se a apresentação de moções setoriais e o encerramento, às 13h30, com o discurso do futuro líder do CDS.