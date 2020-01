Carlos Meira, candidato à liderança do CDS, anunciou que vai sair da corrida.

Depois de Abel Matos Santos anunciar que ia desistir para apoiar Francisco Rodrigues dos Santos, Carlos Meira anunciou a sua desistência e disse que "há momentos na vida em que temos de decidir o que queremos", sobretudo depois de ver "um partido fragmentado".

"A mim ninguém me compra com lugares ou com cargos. Estou livre e continuarei livre", garantiu, sem anunciar apoio a nenhum dos outros candidatos.