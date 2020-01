Pedro Barroso foi o convidado de Daniel Oliveira no programa Alta Definição deste sábado, na SIC. O ator recordou a infância e acabou por admitir que teve um problema com o consumo de drogas no passado.

"Sou desconfiado. Não muito crente nas pessoas. Hoje em dia sou mais. Cresci numa estrutura maravilhosa, cresci com os meus avós. A minha mãe foi muito presente, o meu pai por circunstâncias da vida não tão presente", começou por dizer, contando que se sentiu “menos acompanhado” devido à ausência do pai e da distância da mãe, que trabalhava fora do país.

"Quando era mais criança falharam aniversários e natais. Lembro-me da minha mãe me perguntar se eu estava bem e se calhar a minha defesa fazia-me dizer que sim no sentido de não a entristecer. Mas foram silêncios que foram pesando", admitiu.

"Aprendi há dois anos a partilhar sentimentos, é bonito e é duro. Hoje em dia estou mais focado no que posso reconstruir dentro de mim. Aprendi a dizer não. São atos de coragem. No meu processo deixei para trás pessoas, uma novela, perdes dinheiro, deixas para trás uma situação monetária mais confortável, amizades, o país durante um tempo", afirmou.

No entanto, o ator admite que se refugiou nas drogas e, em 2018, durante as gravações da novela 'A Herdeira' da TVI, decidiu procurar ajuda.

"Quando estava a gravar a novela decidi entrar em tratamento. Foi um processo para olhar para o que estava a danificar. Depois de construir tanta coisa com carinho, estava a danificar tudo com o consumo de cocaína. Decidi entrar em tratamento com ajuda", contou.

"Os consumos ajudavam-me a não lidar com as emoções. Se pudesse trabalhar durante 24 horas, para mim ótimo, porque não tinha de lidar comigo", disse.

Hoje, o ator encara essa fase como um período bonito, sobretudo pelas pessoas que conheceu.

"Tive um mês de retiro, deram-me esse tempo na novela, acho que me salvaram a vida. No final perguntaram-me se queria continuar a gravar e eu disse que sim. Foi um tempo muito feliz para mim. Estás com estranhos que passam a ser os teus companheiros de guerra", relatou.

Pedro Barroso confessou ainda que pensou em pôr fim à vida.

"Houve uma altura em que eu estive muito próximo de desistir e essa altura não me quero esquecer", afirmou, admitindo que foi a avó que o levou a não desistir.

“São momentos em que estás tão cansado de falhar que aquela parece a melhor opção. Saíres daí é complicado. Mas depois há pessoas que acreditam em ti e que veem em ti o que tu não vês", rematou.