Um motorista da Vimeca foi violentamente agredido em Massamá, no concelho de Sintra, esta sexta-feira. Fonte da PSP disse ao SOL que tudo indica que se tratou de um ato de retaliação pelo caso de Cláudia Simões, a mulher detida numa paragem de autocarro, na Amadora, depois de um desentendimento com o motorista do autocarro, supostamente porque a filha não transportava o passe.

Ao que o SOL apurou, a vítima continua internada no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa. O homem foi esmurrado quando estaria a sair de um café, antes de começar um serviço, na Avenida 25 de Abril, em Massamá, tendo acabado por se refugiar no interior do autocarro.

Na última noite, fonte policial tinha garantido à agência Lusa que "não houve recurso a arma branca nem de fogo, mas sim força física".

Continuam a existir contradições sobre se este será ou não o mesmo motorista que denunciou Cláudia Simões à PSP, no domingo.