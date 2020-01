A Austrália anunciou este sábado que foi detetado o primeiro caso no país de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, com origem na China.

"O homem de 50 anos, um visitante da China, está em condições estáveis, apesar da sua doença respiratória. Foi confirmado positivo (...) após uma série de testes", refere um comunicado do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Victoria, explicando ainda que o paciente tinha chegado à Austrália no passado dia 19 de janeiro vindo de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus.

O doente está a ser tratado num hospital de Melbourne, numa sala isolada.

Recorde-se que este sábado, a China anunciou que o número de vítimas mortais devido ao novo coronavírus aumentou para 41, com a morte de 15 pessoas em Hubei e o número de infetados já chega a 1287.

O vírus chegou à Europa, depois de na sexta-feira a França confirmar três casos no país. Assim, além da China, já são 12 os países com casos confirmados: França, Japão, Singapura, Estados Unidos, Vietnam, Arábia Saudita, Nepal, Taiwan, Tailândia, Austrália e Malásia.