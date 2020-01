Pelo menos catorze pessoas morreram, esta sexta-feira, na sequência de um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter, segundo o Independent. O abalo, com epicentro na região Oriental da Turquia, foi sentido por volta das 20h55 locais, 17h55 em Lisboa.

O abalo, sentido na cidade de Gazientep, foi sentido em vários países do Médio Oriente, incluindo a Síria, Líbano, Israel, Iraque e o Egito.

O epicentro foi registado numa zona rural, com reduzida população e acessos difíceis, pelo que as autoridades afirmaram que a dimensão dos estragos poderá demorara a purar. Há, no entanto, zonas urbanas da região, com a imprensa turca a mostrar prédios parcialmente destruídos.

Tanto as forças armadas turcas como organizações civis de assistência se deslocaram até ao local.