Serenamente conhecida para lá da Mancha apenas por FA Cup, a Taça de Inglaterra, a mais antiga competição de futebol do mundo, cuja primeira edição teve lugar na época de 1871-72, volta a concitar a atenção dos adeptos ingleses. O campeonato está transformado num interminável bocejo, com a superioridade incontestável de um Liverpool galopante. Talvez este fim de semana devolva aos campos onde os jogadores pisam the glorious mud algum toque de surpresa, embora não haja, à partida, motivos para que ele seja adivinhável, pese o contrassenso. O Liverpool, por exemplo, joga no campo do Shrewsbury, atualmente no terceiro escalão. Já o Tottenham de José Mourinho pode ter um sábado pouco descansado na sua deslocação a Southampton. O City de Guardiola, que acumula desilusões na Premier League, recebe o Fulham, e o Chelsea visita o ainda recentemente primodivisionário e finalista da Taça de Inglaterra Hull City.

Em Itália, a taça disputou-se durante a semana, pelo que regressa a luta pelo scudetto, agora com a Juventus mais descansada após as escorregadelas do Inter. Cristiano Ronaldo passa por mais uma das suas fases goleadoras, marcando em todos os jogos, e desloca-se ao San Paolo, onde mora um bisonho Nápoles, perdido no meio da tabela, domingo pelas 19h45.

Alemanha e espanha A Bundesliga regressou da pausa de inverno no passado fim de semana, com os mais poderosos a imporem a sua força de forma inequívoca. O Leipzig, líder da prova, tem uma saída que se prevê trabalhosa ao campo do Eintracht Frankfurt, onde o antigo avançado holandês do Sporting, Bas Dost, parece estar em boa forma, como se viu na última jornada. O Bayern de Munique tem de correr atrás de um título que não lhe foge há anos a fio. Recebe o Shalke amanhã à tarde, pelas 17h30, mas, com quatro pontos a menos do que os touros vermelhos, tem de esperar por um tropeção destes. Adversário do FC Porto na Liga Europa, o Bayer Leverkusen está numa luta acesa pelos lugares que darão acesso à próxima Liga dos Campeões. Joga na BayArena no domingo, pelas 17h00, frente ao Fortuna Düsseldorf.

Aqui ao lado, em Espanha, Barcelona e Real Madrid caminham na frente, ombro a ombro, e são os únicos pretendentes ao título, até porque o Atlético de Madrid vive mergulhado em equívocos constantes que o condenam a derrotas inexplicáveis, tal como sucedeu na última jornada, com o Eibar. Saída mais complicada para os catalães – ainda a sofrerem os efeitos da chicotada psicológica que afastou Valverde e trouxe Quique Sétien – sábado à tarde, ao Mestalla, para jogarem com o Valência. Domingo é a vez dos merengues, embora com tarefa provavelmente menos dura: vai a Valhadolid, onde mora uma equipa sem preocupações nem ambições.