As autoridades de saúde norte-americanas confirmaram, esta sexta-feira, que mais uma pessoa foi diagnosticada com o novo coronavírus no país.

Uma mulher com 60 anos de idade, natural de Chicago, tinha regressado no dia 13 de janeiro da cidade de Wuhan, onde está registado o epicentro do surto. Depois de ter começado a ter sintomas e ter sido diagnosticada pelos médicos, a mulher encontra-se de quarentena no hospital de Chicago, adianta o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano. Já o primeiro cidadão norte-americano registado com o novo coronavírus tinha feito uma viagem até à cidade de Wuhan.

Acredita-se que a mulher não tenha infetado ninguém, visto não ter sintomas durante a sua viagem de regresso para os Estados Unidos. Além disso, depois do seu regresso, a mulher não esteve em muitos ambientes sociais, não tendo utilizado transportes públicos nem estado em eventos rodeada de muitas pessoas.

No total há 63 pessoas sob observação em 22 Estados norte-americanos por causa do vírus que já matou 26 pessoas e deixou mais de 800 infetadas.