Várias pessoas morreram, esta sexta-feira, num tiroteio em Rot am See, na Alemanha.

Segundo a imprensa local, que cita fonte policial, estão confirmados seis mortos e vários feridos.

O suspeito já foi detido, num prédio próximo a uma estação ferroviária.

A polícia do estado de Baden-Württemberg disse que as indicações iniciais sugerem que existe uma relação entre o suspeito e as vítimas.

O jornal Bild informou que os mortos são membros da família do suspeito, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia.