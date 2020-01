O gestor Mário Leite da Silva formalizou hoje a sua renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Efacec, apurou o SOL.

À semelhança do que já fizera ontem em relação ao cargo de administrador da NOS – tal como, aliás, Jorge Brito Pereira e Paula Neves Oliveira –, Mário Leite da Silva apresentou hoje a sua carta de cessação de funções na Efacec.

Mário Leite da Silva liderou a partir de 2015 o processo de restruturação da empresa, que desde o ano seguinte (2016) passou a apresentar resultados positivos, afastando o espectro de crise e de despedimentos bem como as perspectivas de inviabilidade económica.

Entretanto, o SOL apurou também que ainda hoje deverá ser comunicado ao mercado que a principal acionista da Efacec, Isabel dos Santos, está disponível para vender a sua participação, a exemplo do que já fizera esta semana no caso do Eurobic.

Na Efacec, estão em causa mais de 2400 colaboradores e o processo de investimento em novos projectos de inovação.