O salário mínimo vai aumentar em Espanha, de 900 para 950 euros, anunciou a ministra do Trabalho e Economia Social, Yolanda Diaz, em declarações ao jornal El Economista, esta terça-feira.

Depois de um acordo entre os sindicatos CCOO e UGT com o presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE), a decisão foi tomada com o intuito de criar uma "pequena ferramenta" e uma "chave" para combater as desigualdades nacionais, salientou a ministra.

Assim, anualmente, os espanhóis irão receber 13.300 euros brutos.