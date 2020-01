O presidente do Tribunal da Relação do Porto não aceitou o pedido de escusa do juiz Eduardo Rodrigues Pires, como relator dos recursos da ação cível que opõe o Benfica ao F. C. Porto, no caso da divulgação dos emails dos encarnados.

Nuno Ataíde das Neves considerou que o facto de o magistrado ser adepto e sócio há dezenas de anos, bem como acionista, do Benfica não interfere com a isenção e imparcialidade do juiz.