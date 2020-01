O CDS tem sido um Partido com uma retórica inconsequente, alinhando pela postura conformada ao “politicamente correcto” e ao status quo de regime parlamentar que nas últimas eleições abriram de vez espaço ao surgimento de novas forças políticas mais audazes e com um discurso político mais incisivo e sagaz que ataca os vícios do sistema político instalado, em que todas a forças políticas da esquerda à direita caíram.

Todas foram coniventes com práticas de manutenção de privilégios que há muito deixaram de fazer sentido, especialmente quando, desde a última presença do FMI (com a Troika) em Portugal mais uma vez se exigiram fortes sacrifícios a toda a população.

A actuação do Partido tem-se pautado muitas vezes pela fuga ao combate das ideias partilhadas pelos eleitores deixando transparecer uma postura de mero exercício de conquista e manutenção de poder, surpreendendo mesmo por vezes o eleitorado com as suas decisões políticas, abstenções e propostas.

Que alternativas temos?

Todas as figuras com maior protagonismo no CDS nos últimos 4 anos vêm agora para os escaparates dos media nestes últimos dias antes do congresso. E vêm apoiar quem?

João Almeida.... aquele que com eles esteve durante estes últimos 4 anos com os resultados que todos sabemos!

Mesquita Nunes, o vice de Cristas que, embora tenha renunciado em Março de 2019, continuou a ser o responsável pela coordenação do programa eleitoral do partido às últimas eleições. Assume que cometeu erros mas está convencido que a matriz humanista cristã do CDS se esgota nas votações sobre questões fracturantes, em que o partido votou sempre contra - embora o Adolfo seja a favor da legalização do Aborto e da Adopção Homossexual, tendo sido o único deputado do CDS a votar a favor.

A matriz humanista e personalista do partido revela-se em toda a representação activa e interventiva no hemiciclo legislativo português, procurando representar de facto a vontade do eleitorado - assim não foi quando se abstiveram por diversas vezes em assuntos chave para o eleitorado do CDS ou quando fizeram propostas inconsequentes numa postura de show off político. Para quem não se apercebeu - pasme-se! - o CDS propôs a votação de uma condenação ao lançamento de mísseis pela Coreia do Norte no dia de Acção de Graças dos EUA - não é questão de estar correcto ou errado - é uma questão de interesse para os eleitores! O que é que interessa aos eleitores este tipo de iniciativas? As autoridades dos EUA alguma vez ouviram falar do voto do parlamento Português? Faz lembrar a célebre votação de congratulação dos elefantes do Cambodja.

O CDS tem que voltar às bases, ao respeito pelos eleitores representando verdadeiramente aquilo que já está inscrito na sua matriz, natureza e história. A política com uma visão personalista, humanista e progressista pelo bem comum da sociedade com o respeito pela família, sua base, e a liberdade económica e educativa, em prol de um bem comum para qual todos temos que contribuir por forma a combater toda a forma de exclusão, especialmente dos mais pobres, das vítimas de uma justiça morosa e por isso injusta e que afasta o Empreendedorismo, a iniciativa e o investimento e dos que sofrem das dificuldades da interioridade, consecutivamente esquecida porque não dá votos!

Não se pode ser um projecto credível de poder sem antes ser um projecto credível de ideias, causas, valores e princípios . É preciso um CDS sem complexos, convicto e afirmativo. É preciso valores e virtudes para ganhar novamente o eleitorado e dar-lhe Esperança em Movimento para um Futuro melhor!

Só o Abel Matos Santos encarna tudo isto, a sua coerência de posicionamento e isenção permitem-lhe. Não vive nem depende da política, luta e combate por valores que são os do CDS!

João Condesso

Consultor de Gestão

Militante do CDS